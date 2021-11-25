Söke Kadın Meclisi dans ederek kadına şiddeti kınadı

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Meydanı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyerek kadına şiddete karşı tepkilerini dans ederek dile getirdi.

Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı etkinlikte ilk olarak kitlesel basın açıklaması yapıldı. Ardından dans eğitmeni Özge Yarar öncülüğünde dans ederek, kadına karşı şiddete tepki dile getirildi. Söke Belediye Başkan Vekili Hatice Kurban da etkinliğin başlangıcında Söke Kent Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek, destek verdi.

"Şiddete hep birlikte dur demeliyiz"

Bugün kadınların sadece kadın oldukları için maruz kaldıkları ayrımcılığın ve şiddetin günü olduğunu kaydeden Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu, "Kadına yönelik şiddet; din, dil, ırk, sınıf mezhep ayırt etmeksizin tüm toplumların sorunudur. Ülkemizde yaşayan her üç kadından birinin fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete uğradıkları araştırma sonuçları ile sabittir. Şiddet sadece göreni değil, babayı evladı kardeşi kısaca tüm aile fertlerini ve sonuçta da tüm toplumu etkilemektedir. Her gün dizilerde, haberler de, sosyal medyada gördüğümüz şiddet haberler i toplumsal travmalara sebep olup, toplumsal huzur ve güvenliği engellemektedir. Şiddete hep birlikte dur demek zorundayız. Bugün bir başkasına olan yarın bize olabilir. Toplumun tüm kesimlerini şiddete karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınların yanında ve bu sürecin takipçisi olacağız" dedi. - AYDIN