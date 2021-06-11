Söke İşletme Fakültesinde Öğrencilikte Hayatı Değiştirecek Adımlar Konuşuldu
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Söke İşletme Fakültesinde Öğrencilikte Hayatı Değiştirecek Adımlar Konuşuldu

Söke İşletme Fakültesinde Öğrencilikte Hayatı Değiştirecek Adımlar Konuşuldu
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Söke İşletme Fakültesinde Öğrencilikte Hayatı Değiştirecek Adımlar Konuşuldu Söke İşletme Fakültesi, Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında "Öğrencilikte Hayatınızı Değiştirecek Adımlar" başlıklı panel, 6 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesinde Öğrencilikte Hayatı Değiştirecek Adımlar Konuşuldu Söke İşletme Fakültesi, Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında "Öğrencilikte Hayatınızı Değiştirecek Adımlar" başlıklı panel, 6 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'un da katılımıyla gerçekleştirilen moderatörlüğünü Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Zarif Tapkan'ın yürüttüğü panelin konuğu Endüstri Mühendisi Fatih Akyüz oldu.

Erciyes Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Endüstri ve Bilim Kulübü'nün başkanlığını yürütmüş olan Endüstri Mühendisi Fatih Akyüz, öğrenci topluluğu faaliyetlerinin iş hayatının pilot uygulaması olarak düşünülebileceğine ifade ederek öğrencilerin iş hayatındaki potansiyellerini ortaya çıkarma noktasında kulüp faaliyetlerini önemini aktardı.

Öğrenci kulübünün nasıl yapılandırılacağına dair organizasyonel detayları öğrencilerle paylaşan Fatih Akyüz, gerçekleştirmiş oldukları Mühendislik Zirvesi, ProjeT gibi büyük çaplı organizasyonlar, mesleki eğitimler ve köy okullarının yenilenmesi, okullara kitap bağışlarının yapılması gibi sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi.

Fatih Akyüz, öğrencilerin soruları üzerine yurtdışı eğitimi ve yaşamla ilgili tecrübe ve bilgilerini aktararak sunumuna son verdi.

Söke İşletme Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarının yoğun ilgi gösterdiği panel, Prof. Dr. Turan Akkoyun'un davetli konuşmacı Fatih Akyüz'e ve moderatör Dr. Öğretim Üyesi Pınar Zarif Tapkan'a teşekkür konuşması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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