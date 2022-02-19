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Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkoyun MHP İlçe Teşkilatını ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkoyun MHP İlçe Teşkilatını ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ve beraberindeki ilçe yönetimi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'a nezaket ziyaretinde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ve beraberindeki ilçe yönetimi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Dünyası, Türk Kültürü, Türk Dış Politikasındaki güncel gelişmeler ile birlikte Türk gençliğinin fikri ve ilmi açıdan desteklenmesi hususunda herkesin birlikte hareket etmesi konularının görüşüldüğü nezaket ziyaretinde Dekan Akkoyun, milli hususiyetlerin siyaset üstü olduğunu, yerelden evrensele Türklük değerlerinin sadece Türk Milletini ve İslam Coğrafyasını değil beşeriyetin tamamını kucaklayan ve problemlerine derman olabilecek yegane unsur olduğuna işaret etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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