Şoke eden iddia! 55 tilki... Bülent Ersoy kürk sevdasından vazgeçmiyor

Bülent Ersoy'un yeni kürkü olay oldu. Daha önce de kürk giydiği için eleştiri oklarının hedefi olan Bülent Ersoy, tepkilere rağmen kürk sevdasından vazgeçmiyor.

2.Sayfa'da yer alan habere göre Ersoy, bu sefer 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim palto için 450 bin TL ödedi.

Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündeme geldi.

55 TİLKİNİN KÜRKÜ KULLANILDI

Ersoy, 4 ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi. Usta sanatçının yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldığı gelen iddialar arasında. Özel tasarım olan paltonun fiyatı ise 450 bin TL.

TEPKİ ÇEKTİ

Bülent Ersoy'un kürklü fotoğrafları büyük tepki çekti. Bazı hayvanseverler Ersoy'un fotoğrafının altına, 'Yazıklar olsun, o kadar haftana yazık değil mi? Şoke oldum nasıl kıyıyorlar o kadar cana' yorumunda bulundu.

VASİYETİMDEN ÇYDD'Yİ ÇIKARDIM!

Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy'un "Kürklerimi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağım" sözlerinin ardından dernek "Bu bağışı kabul edemeyiz" açıklamasını yapmıştı. Sanatçı da derneği vasiyetnamesinden çıkardığını : "Varlığımın bir kısmını bağışlamıştım, vasiyetnamemi yeniden düzenlettim." sözleriyle duyurmuştu.

Bülent Ersoy'un kürk bağışı açıklaması tartışma yarattı. Ünlü sanatçı, geçen hafta Nişantaşı'ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan 22 kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık aldı.

Dernek, Ersoy'un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini duyurdu: "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir."

Bu açıklama üzerine Bülent Ersoy, ÇYDD'yi vasiyetnamesinden çıkardı. Ersoy, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Ben bu hediyemi, bu tarz spekülasyonlar oluşmadan önce yüreğimdeki samimi duygularımla bir röportajım esnasında beyan etmiştim. Muhterem dinleyicilerimden gelen bazı olumsuz yorumlar üzerine; kendimi aklamak ve paklamak adına kimseyi ya da kurum ve kuruluşları kullanmak değildi niyetim.

Geçtiğimiz yıllarda avukatlarıma kaleme aldırmış olduğum vasiyetnamemde hatırı sayılır taşınır ve taşınmaz mal varlığımın bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamıştım. Dernek tarafından yapılan bu açıklamalar üzerine değerli avukatlarıma talimat vererek vasiyetnamemi yeniden düzenlettim. 3. maddede yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapmış olduğum bağışlarımın iptalini gerçekleştirdim."

Atatürk de kullanırdı Bülent Ersoy açıklamasını şöyle noktaladı: "İlkelerinden esinlendiğinizi belirttiğiniz dünya lideri, çağdaşlığın en yüce temsilcisi, başkomutan büyük Atatürk'ün ve dünya tarihinin en görkemli imparatorluklarından Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem padişahlarının da kürk kullandıklarını sizlere hatırlatırım."

Kaynak: Hürriyet