Söke'den 2021 yılının ilk üç ayında 15 bin ton zirai ürünün ihracatı yapıldı
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Söke'den 2021 yılının ilk üç ayında 15 bin ton zirai ürünün ihracatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söke'den 2021 yılının ilk üç ayında 15 bin ton zirai ürünün ihracatı yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2021 yılının ilk üç ayında 40 farklı ülkeye toplam 15 bin ton zirai ürün ihracatı yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2021 yılının ilk üç ayında 40 farklı ülkeye toplam 15 bin ton zirai ürün ihracatı yapıldı.

Söke İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021 yılı ilk üç ayında Söke'de 40 farklı ülkeye toplam 15 Bin ton zirai ürün ihracatı yapıldı. Söke'den 6 firma tarafından 40 dünya ülkesine gerçekleştirilen ihracat işlemleri, Söke İlçe Tarım Orman Müdürlüğü inspektörlerince düzenlendi. İnspektörlerin 223 adet bitki güvenlik sertifası düzenlediği ifade edildi. Söke'den ihracatı gerçekleşen ürünler ise şöyle: 14 Bin 400 ton pamuk, Bin 400 ton turşu, 86 ton domates, 20 ton nar, nar suyu ve nar yağı, 41 ton Turunçgiller (mandalin, greyfurt) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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