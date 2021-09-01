Söke'de yangın...10 dönüm zirai alan zarar gördü
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Söke'de yangın...10 dönüm zirai alan zarar gördü

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Haberler | Yerel

Söke'de yangın.

Söke'de yangın...10 dönüm zirai alan zarar gördü

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde tarım ve orman arazisinde çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.

Yangın, Söke-Kuşadası yolu Granta mevkisinde öğle saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yangın büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Söke'de yangın...10 dönüm zirai alan zarar gördü
Söke'de yangın...10 dönüm zirai alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer

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