Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
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Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

11.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:02
Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde son 10 günde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde son 10 günde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 46 gram metamfetamin ve 7 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi de ekiplerce yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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