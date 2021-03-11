Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
11.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:02
Aydın'ın Söke ilçesinde son 10 günde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde son 10 günde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 46 gram metamfetamin ve 7 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi de ekiplerce yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez