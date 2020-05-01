Söke'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
01.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:28
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Söke-Kuşadası Çevreyolu Ankara Kavşağı'nda, Taylan Atar idaresindeki otomobil ile Ferhat Yalçın yönetimindeki 10 LF 506 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, Pakize Atar ve Berfin Atar ile sürücü Taylan Atar hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA