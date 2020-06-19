Söke'deki sazlık yangını sürücülere zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Söke'deki sazlık yangını sürücülere zor anlar yaşattı

Türkiye'nin en yoğun trafik akışına sahip kara yollarından biri olan Söke-Milas kara yolu kenarında sazlık alanda çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı.

Söke'deki sazlık yangını sürücülere zor anlar yaşattı
19.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:30

Türkiye'nin en yoğun trafik akışına sahip kara yollarından biri olan Söke-Milas kara yolu kenarında sazlık alanda çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi kavşağı yakınlarında çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tedbir alırken, yangın olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yol kenarında bulunan sazlıkta çıkan yangın, kara yolunu yoğun bir duman bulutu altında bırakırken, yoldan araçları ile geçen sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yangının pamuk ekili tarlaların yanında bulunan sazlıklardan oluşan çeşitli hayvanların barındığı doğal yaşam alanına da zarar verdiği görüldü.

Yetkililer, sazlık alanları temizlemek için çıkarılan bu türlü yangınların yanında, çevreye bilinçsizce atılan sigara izmaritlerinin de yangınlara sebebiyet verdiği belirtirken, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların yaz aylarında konuya hassas yaklaşmaları istendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler Haber
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, 'Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?' sorusuna cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, "Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Selda Bağcan İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Söke'deki sazlık yangını sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:59:30. #1.14#
title