Söke'deki kontrol noktasında tatilcilerin 5 kilometre araç kuyruğu AYDIN'ın Söke ilçesinde, tatile gidenlerin kontrol noktasında oluşturduğu araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, tatile gidenlerin kontrol noktasında oluşturduğu araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu.

Kurban Bayramı tatili için Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine giden sürücüler, Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde bulunan jandarma ve polis noktasında kontrol edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılırken, araç sürücüleri trafik yönünden de incelendi. Yolcuların da maske kontrolleri ve ateş ölçümleri yapıldı. Bu nedenle bölgede 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Polis ve jandarma yol güzergahı boyunca önlem aldı.

Kaynak: DHA