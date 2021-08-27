Söke'deki kaza ucuz atlatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Yenikent Mahallesi'nden yola çıkmak üzere kavşağa giren Hüseyin Ş. yönetimindeki 06 FA 516 plakalı otomobil ile Kuşadası istikametinden Söke istikametine hareket halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 16 FV 614 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin Ş. ve otomobilde yer alan Gülderen Ş. yaralandı. Aracın içinden Söke İtfaiyesi kurtarma ekibi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı