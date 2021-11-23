Söke'deki ev yangınında bir kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke'deki ev yangınında bir kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Söke'deki ev yangınında bir kişi öldü

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çalı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oğluyla birlikte kalan Hüseyin Çalı, oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan odaya girdi. Alevlerin arasında kalan ve yoğun dumandan zehirlenen 57 yaşındaki Hüseyin Çalı hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürdü. Sağlık ekipleri 57 yaşındaki Hüseyin Çalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Söke'deki ev yangınında bir kişi öldü

Söke'deki ev yangınında bir kişi öldü

Güle oynaya 100 bin TL'lik eşya çalan şakacı hırsızlar yakayı ele verdi

Güle oynaya 100 bin TL'lik eşya çalan şakacı hırsızlar yakayı ele verdi

 İstismara direnince başı taşla ezilmişti! Genç kız hastanedeki yaşam savaşını kaybetti

İstismara direnince başı taşla ezilmişti! Genç kız hastanedeki yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title