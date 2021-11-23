Söke'deki ev yangınında bir kişi öldü

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çalı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oğluyla birlikte kalan Hüseyin Çalı, oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan odaya girdi. Alevlerin arasında kalan ve yoğun dumandan zehirlenen 57 yaşındaki Hüseyin Çalı hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürdü. Sağlık ekipleri 57 yaşındaki Hüseyin Çalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN