Söke'de zabıta ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Söke Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yılbaşı öncesi gıda sektöründe denetimlerini artırdı.
Söke Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yılbaşı öncesi gıda sektöründe denetimlerini artırdı.
Vatandaşların alışveriş yaptığı noktalarda denetim yapan ekipler, etiketleri kontrol etti.
Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlere Söke Belediyesi Ölçü ve Ayar Memurluğu birimi de katıldı.
Sizce, #Memur alımlarında #mülakat yapılmalı mı?— Haberler (@Haberler) December 30, 2021
AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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