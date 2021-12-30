Söke'de zabıta ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı - Haberler
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Söke'de zabıta ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Söke'de zabıta ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Söke Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yılbaşı öncesi gıda sektöründe denetimlerini artırdı.

Söke Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yılbaşı öncesi gıda sektöründe denetimlerini artırdı.

Vatandaşların alışveriş yaptığı noktalarda denetim yapan ekipler, etiketleri kontrol etti.

Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlere Söke Belediyesi Ölçü ve Ayar Memurluğu birimi de katıldı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

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