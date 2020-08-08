Söke'de yollar yeni yüzüne kavuşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Söke'de yollar yeni yüzüne kavuşuyor

Söke Belediyesi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Söke'de yollar yeni yüzüne kavuşuyor
08.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:18

Söke Belediyesi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile birlikte geride kalan 14 aylık sürede 200 bin metrekare yol yapım çalışmasını gerçekleştiren Söke Belediyesi ekipleri eş zamanlı olarak 6 noktada yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

"Çankırı Sokak yeni yüzüne kavuşacak"

Söke'nin Atatürk Mahallesi'nde Aydın Caddesi ile Turgut Özal Bulvarında tren yolu hemzemin geçidine kadar olan Çankırı Sokak'ta yol yapım çalışmaları başladı. Söke Belediyesi ekiplerine eski yol kaplaması ve kaldırımların söküm çalışması tamamlandı. Toplam 5 bin 500 metrekarelik yolda eski kaplama sökümünün ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerince altyapı, su hatları yenileme çalışması yapılacak. Bu çalışmanın önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Altyapı çalışmalarının ardından Söke Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları devam edecek. Çankırı Sokak yeni yol kaplaması ve kaldırımlarına kavuşacak.

"43. Sokak tamam, 89. sokak devam"

Yenikent Mahallesi'nde Fakülteler yolu olarak bilinen 43. Sokak'ta yol yenileme çalışması tamamlandı. Yürüyüş yolu düzenlemesi ve çiçeklik alanlarda tesviye çalışmasının ardından aydınlatma direklerinin ön montajları da yapıldı. Yolun ilk etabının tamamlanmasından sonra yolun devamı olan 89. Sokak'ta yol yenileme çalışları devam ediyor. Burada parke döşemesi yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şantiye ekiplerince yol çalışmaları yapılırken, 43. Sokağın yanında bulunan dere kenarında da Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme çalışması hızlandı.

"Cumhuriyet ve Güllübahçe'de çalışma"

Diğer taraftan Yenikent Mahallesi 113. Sokakta da yol yapım çalışması yapılıyor. Bin 400 metrekarelik 113. Sokakta asfalt çalışması yapılacak. Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde Park Caddesi çıkmazında ve Halat Sokak'ta çalışma tamamlanırken, ekipler Uzun Sokak'ta yol yapım çalışmasına devam ediyor.

Söke'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde de yol yenileme hamlesi devam ederken, Muştu, Muğla ve Mumcu Sokaklarda yol yapım çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var Politika
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Güncel
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! 'Uğurlama yok' diye söz verecekler
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! "Uğurlama yok" diye söz verecekler
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Ufuk Bayraktar Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Mehmet Topal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Söke'de yollar yeni yüzüne kavuşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:18:48. #1.14#
title