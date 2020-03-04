Söke'de yılın ilk iki ayında hırsızlıkta azalma kaydedildi

04.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:14

Söke'de mart ayı güvenlik kurulu toplantısı, kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yılı ile 2020 yıllarının ilk iki ayında meydana gelen güvenlik olaylarının karşılaştırmalı sunumu yapıldı.

Buna göre asayiş olaylarında 2019 yılı ilk iki ayında 512 olay yaşanırken 2020 yılının ilk iki ayında 499 olay görüldü.

İlçede meydana gelen evden hırsızlık olaylarında yüzde 26, işyeri ve kurumlardan hırsızlıkta ise yüzde 9'luk azalma oldu. Geçen yılın ilk iki ayında toplamda 56 hırsızlık olayı görülürken bu yılın aynı dönemde bu rakam 52'ye düştü.

Kaynak: AA