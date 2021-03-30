Söke'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı
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Söke'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Söke'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Söke'de etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Söke'de etkinlik düzenlendi.

Aydın Caddesinde düzenlenen etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan ve öğrenciler katıldı.

Zeybek, burada sürücülere yayalara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Gazetecilere açıklama yapan Zeybek, "Hem sürücülerimize hem de yayalarımıza yönelik güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Bu konuda denetimlerimizi sıkıştırarak yayalarımız üstünlüğünü sağlamış olacağız. Özellikle yaya geçitlerinde yayalarımızın öncelikli olması konusunda bir farkındalık etkinliği ve çok güzel bir sloganla belirtildi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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