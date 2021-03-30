Söke'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği
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Söke'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Söke'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği

İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında Söke'deki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında Söke'deki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

İlçe merkezinde Kocagözoğlu ilkokulu önünde gerçekleşen etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, ilçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan başta olmak üzere bazı daire müdürleri katıldı.

'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında, yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi. Daha sonra öğrenciler ve polis ekipleri, durdurdukları sürücülere broşür dağıtıp, yaya geçitleri hakkında bilgi verdi.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek yaptığı açıklamada yaya önceliğinin önemine dikkat çekti, bundan böyle kent merkezinde gerçekleşecek trafik kontrollerinde de yaya önceliği denetimlerinin de sıklaştırılacağını söyledi. - AYDIN

Söke'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği
Söke'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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