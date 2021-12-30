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Söke'de yatak temizleme çalışmaları sürüyor

Söke'de yatak temizleme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan dere yataklarında yatak temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan dere yataklarında yatak temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Aydın'ın Söke ilçesinde de çalışmalarına devam eden ekipler gün boyu dere yataklarında bulunan çöpleri temizledi. Yataklardaki çöplerin temizlenmesi ile birlikte akan suyun, tarımsal sulamada en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölgedeki üreticiler ise yetkililere teşekkür etti. - AYDIN

Söke'de yatak temizleme çalışmaları sürüyor

Söke'de yatak temizleme çalışmaları sürüyor

Söke'de yatak temizleme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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