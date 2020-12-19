Söke'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Söke'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

19.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:08
Söke'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesine otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesine otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Yenidoğan Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 17 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S ve N.Ş, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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