Söke'de Üreticiler Fabrika Tozlarından Şikayetçi

Söke ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilerle, pamuk ve narenciye yetiştiricileri Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalardan çıktığı iddia edilen toz bulutundan şikayetçi.

Sazlı Mahallesi altında bulunan pamuk tarlaları başta olmak üzere narenciye bahçeleri ve hayvancılık işletmelerinin, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nin alt kısmında bulunan tarlalarının toz tabakası ile kapladığı iddia edildi.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayiye karşı olmadıklarını ancak gerekli tedbirlerin alınarak çevresel zararların önlenmesi gerektiğini söyledi.

OSB'deki uçuşan hammaddelerin örtü ya da depo altına alınması gerektiğini belirten Kemal Kocabaş, sanayi tesislerinin bacalarının da denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kocabaş, şöyle konuştu:

"Toz pamuk bitkisini tamamen kaplamış. Bu pamuk daha sonra giyimde kullanılacak. Bu toz nefes yoluyla da insan sağlığını tehdit ediyor. OSB'de ortalığa savrulan maddeler depo altına alınmalı. Bu hem bitki sağlığı açısından, hem de burada yaşayan halkın sağlığı aşısından önemli. Sazlı mahallesinde 10 bin nüfus yaşıyor. Bu durum bölgedeki hayvancılık tesisleri ve narenciye bahçelerini de olumsuz etkiliyor. Narenciye ağaçları yakın zamanda büyüyemez duruma gelecek."

Bölgede çiftçilikle uğraşan Erdal Dinçsoy ise toz bulutundan dolayı tarlasında çalıştıracak işçi dahi bulamadığını ileri sürdü.

Söke Belediye Meclis Üyesi Abdülmüttalip Demir de Çevre İl Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı tarafından gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Bölgedeki tozun insan sağlığı ve tarımı tehdit eder boyutlara ulaştığını belirten Demir, bu durumdan bölgedeki yaklaşık 5 bin dönüm arazinin zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.