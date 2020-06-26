Söke'de trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
26.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:33
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Aydın-Söke yolu Çöp Şişçiler mevkisinde, Söke yönüne giden F.B. yönetimindeki 35 AGL 048 plakalı otomobil, aynı yönde giden F.O. yönetimindeki 59 KK 642 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü F.B. ve aynı araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA