GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Söke'de trafik kazası

3 yaralı

Kazanın meydana geldiği kavşaktan detay

Ambulansın yaralıları hastaneye götürmesi

Trafik polislerinin olay yeri incelemesi

Kavşaktan genel görünüm Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taner Pidecioğlu yönetimindeki 09 HH 078 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağı'ında İsmail Yıldırım idaresindeki 09 S 5265 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Pidecioğlu, araçtaki Nihan Şen ve 3 yaşındaki Hira Pidecioğlu yaralandı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA