Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
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Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaza yeri Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi Aydın Söke'de kaza: 1 yaralı AYDIN - Söke'de meydana gelen kazada kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

15.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:16

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yeri

Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi Aydın Söke'de kaza: 1 yaralı

AYDIN - Söke'de meydana gelen kazada kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Didimden'den Söke istikametine seyreden İdris Çiftçi yönetimindeki 09 ACH 292 plakalı kamyonet yolun sağ tarafında arıza nedeniyle banket üzerinde bekleyen sürücüsü Metin Kaplan yönetimindeki 48 K 5368 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu yaralanmalı kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücü İdris Çiftçi Sağlık Ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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