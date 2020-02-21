Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Söke ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Söke ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Bağrası Mahallesinden ilçe merkezine doğru seyreden 09 JS 462 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden Necip Arslan'ın idaresindeki 09 JU 542 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan Cezmi Kurnaz araçta sıkıştı.
Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Kurnaz, Söke Fehim Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.