Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

03.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:48

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Almanya uyruklu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Söke yönüne giden Almanya uyruklu Ute Margot Sachroder yönetimindeki 09 MA 109 plakalı otomobil ile aynı yöndeki Bilgin Uyguç yönetimindeki 35 HOS 67 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çapışmanın etkisiyle savrulan Sachroder yönetimindeki otomobil, takla atarak yol kenarına fırladı. Yaralanan Sachroder, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sachroder'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA