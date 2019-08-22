Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

22.08.2019 23:30
Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sebahattin Çiftçi yönetimindeki 09 S 8295 plakalı otomobil, Güllübahçe Mahallesi girişinde, Didim istikametinden gelen Caner Karasu'nun kullandığı 09 JU 664 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 09 JU 664 plakalı otomobildeki Bedriye Karasu yaşamını yitirdi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 yaralı ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et