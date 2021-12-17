Söke'de trafik kaza: 1 yaralı - Haberler
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Söke'de trafik kaza: 1 yaralı

Söke'de trafik kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, Söke'ye bağlı Fevzipaşa Mahallesi Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. K. Kontrolündeki 09 AEF 421 plakalı otomobil Fevzipasa Mahallesi'nden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeyken, Evde sağlık hizmetleri aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Araç içerisinde bulunan 09 AEF 421 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Sudenaz K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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