Söke'de trafik denetimleri
Aydın'ın Söke ilçesinde 2019 yılında bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi.
10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Aydın'ın Söke ilçesinde 2019 yılında bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2019 yılındaki denetimlerde 3 bin 115 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.
Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi, 85 motosiklet de trafikten men edildi.
Kaynak: AA