Söke'de trafik denetimi
Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
09.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:09
Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yüksek ses ve abartılı egzoz konularına ilişkin denetim yaptı.
Uygulamada kontrol edilen 56 araçtan birine yüksek sesle müzik dinlemekten, 6'sına da ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde 4 motosiklet de trafikten men edildi.
Kaynak: AA