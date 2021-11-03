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Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik polisleri sivil kıyafetlerle bindikleri toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde trafik polisleri sivil kıyafetlerle bindikleri toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda toplu taşıma araçları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda söz konusu araçlara sivil kıyafetlerle binen trafik polisleri denetim gerçekleştirdi.

Geçen ay 32 toplu taşıma aracında uygulama yapan ekipler kurallara uymayan 20 araç sürücüsüne ceza uyguladı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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