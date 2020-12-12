Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi
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Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi

12.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:21
Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında Söke ilçesindeki toplu taşıma araçları İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından denetlendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Söke ilçesindeki toplu taşıma araçları İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından denetlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde şehir içi ve servis taşımacılığı yapan toplu ulaşım araçları Korona virüs ile mücadele kapsamında denetlendi. Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; 1 taksi durağı, 3 ticari taksi, ilçeler arası çalışanlar da dahil olmak üzere 9 şehir içi minibüsü, 7 şehirler arası otobüs, 82 hususi araç ve sürücüsü ve toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan 144 vatandaşın HES kodları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Denetimlerin ilçede Emniyet Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi
Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi
Söke'de toplu taşıma araçları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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