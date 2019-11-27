Söke'de tırla çarpışan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre Söke-Aydın kara yolu Argavlı Mahallesi yakınlarında Söke yönüne giden Mustafa Buttak yönetimindeki 48 KB 496 plakalı kamyonet, aynı yönde giden 35 HD 0320 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Buttak, araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.