Söke'de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kadir A'nın kullandığı 09 JM 986 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bulvarında park halindeki 35 AH 4133 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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