Söke'de tıra arkadan çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ağaçlı Kavşağında Hüseyin Z. Kontrolündeki 35 ANU 904 plakalı otomobil, kavşakta duran 09 BAY 49 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Z. ile yanındaki Zehra K. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez