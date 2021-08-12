Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
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Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada tır tren yoluna devrildi.

Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada tır tren yoluna devrildi. Demir yolunda seyretmekte olan yük treninin yavaş hareket ediyor olması olası daha büyük bir faciayı önledi.

Özel bir firmaya ait 35 GC 4899 plakalı dorsesinde yük taşıyan tır, Sazlı Mahallesi çıkışında bulunan trafik ışıkların çıktıktan kısa bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda karayolu kenarından geçen tren yoluna devrildi. Aydın yönüne seyir halindeyken karayolu kenarındaki bariyerleri aşarak tren yoluna devrilen tır, yan yattı. Aynı anda ve aynı yöne demiryolunda seyretmekte olan yük treni, tırın devrildiğini fark edince yaklaşık 50 metre mesafede durdu. Tır sürücüsü kendi imkanları ile aracından çıkarken, kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın şokunu yaşayan tır sürücüsü Esat Korkmaz; "Nasıl olduğunu anlayamadım. Bir anda bir ses geldi, devrildik" dedi.

Kazada ölüm yada yaralanmanın olmayışı teselli kaynağı olurken; gerek tır, gerekse yük treninin hızlarının düşük olması olası daha büyük bir facianın önüne geçti.

Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer

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