Söke'de tır şarampole devrildi
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Söke'de tır şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Söke'de tır şarampole devrildi

Söke-Milas karayolu üzerinde seyir halinde olan tır şarampole yuvarlandı.

Söke-Milas karayolu üzerinde seyir halinde olan tır şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan olmazken, tır'da maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Milas karayolu üzerinde ilerleyen 09 S 5862 dorse plakalı Tır, sürücüsü Z.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. - AYDIN

Söke'de tır şarampole devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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