Söke'de tarım arazileri drone ile ilaçlanacak
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Söke'de tarım arazileri drone ile ilaçlanacak

19.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:24
Söke'de tarım arazileri drone ile ilaçlanacak

Aydın'ın Söke ilçesinde, ziraat odası aracılığıyla tarla ve bahçelerde drone ile ilaçlama çalışması başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, ziraat odası aracılığıyla tarla ve bahçelerde drone ile ilaçlama çalışması başladı.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, gazetecilere, tarımla teknolojiyi buluşturarak doğru ilaçlama yöntemiyle zamandan ve ilaçtan tasarruf sağlayacaklarını belirtti.

Projeye, Sarıkemer Mahallesi'nde Hulusi Özbaşatak'ın tarlasındaki zararlı otları drone ile ilaçlayarak başladıklarını aktaran Tanyeri, uygulamayı ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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