Söke'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde takla atan otomobildeki sürücü ile 2 yolcu yaralandı.
03.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:36
Aydın'ın Söke ilçesinde takla atan otomobildeki sürücü ile 2 yolcu yaralandı.
Hasan Harmandar'ın kullandığı 09 BG 617 otomobil, Novada kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı ve orta refüje çıktı.
Kazada yaralanan sürücü ile yolcular Hatice Harmandar ve Selen Ay Atar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA