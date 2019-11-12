Söke'de soya küspesi yüklü tır devrildi
Haberler » Güncel » Söke'de soya küspesi yüklü tır devrildi - Haber

Söke'de soya küspesi yüklü tır devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

12.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:47
Söke'de soya küspesi yüklü tır devrildi

'ın ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Söke'den istikametine seyreden Aydemir K. yönetimindeki 48 U 9636 plakalı balık yemi yapımında kullanılan soya küspesi yüklü tır, Yenidoğan Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Söke'de soya küspesi yüklü tır devrildi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et