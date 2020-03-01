Söke'de simülasyon tırında deprem eğitimi
Aydın'ın Söke ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki simülasyon tırında, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı anlatıldı.
Arama Kurtarma Teknisyeni Okan Çelik, vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını, Aydın ve çevresinde eğitim vermeyi sürdüreceklerini aktardı.
Kaynak: AA