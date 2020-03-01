Söke'de simülasyon tırında deprem eğitimi
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Söke'de simülasyon tırında deprem eğitimi

Aydın'ın Söke ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi.

01.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:14
Söke'de simülasyon tırında deprem eğitimi

'ın ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki simülasyon tırında, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı anlatıldı.

Arama Kurtarma Teknisyeni Okan Çelik, vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını, Aydın ve çevresinde eğitim vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

Kaynak: AA

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