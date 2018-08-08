Söke'de Sezonun İlk Pamuğu 60 Liradan Satıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk pamuğu sembolik olarak kilosu 60 liradan satıldı.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke'de sezonun ilk pamuk alımı için bir çırçır fabrikasında tören düzenlendi.

Törende çiftçi İbrahim Çörtük'ün getirdiği 200 kilo pamuk, kilosu 60 liradan işletmeci Cengiz Akgün tarafından alındı.

Gazetecilere açıklama yapan Çörtük, sezonun ilk pamuğunu yetiştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş ise, pamukta yılın ilk heyecanını bugün yaşadıklarına dikkat çekerek sezonun tüm üreticiler için iyi geçmesi temennisinde bulundu.