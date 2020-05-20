Söke'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, tamamen yandı.
20.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:22
Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, tamamen yandı.
Sazlı Mahallesi'nde 35 D 1595 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerken, itfaiyeye de haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA