Söke'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, tamamen yandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, tamamen yandı.

Sazlı Mahallesi'nde 35 D 1595 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerken, itfaiyeye de haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA