Söke'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi
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Söke'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, tamamen yandı.

Söke'de seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi
20.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:22

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, tamamen yandı.

Sazlı Mahallesi'nde 35 D 1595 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerken, itfaiyeye de haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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