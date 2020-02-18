Söke'de servis araçlarına sıkı denetim
Söke'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.
18.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:24
Söke'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 29 araç kontrol edildi, eksikleri bulunan 4 araca ceza uygulandı.
Okul servislerinde rehber bulunması istenirken öğrencilerin emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılar yapıldı.
Kaynak: AA