Söke'de servis araçlarına sıkı denetim
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Söke'de servis araçlarına sıkı denetim

Söke'de Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.

18.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:24
Söke'de servis araçlarına sıkı denetim

'de ve İlçe ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 29 araç kontrol edildi, eksikleri bulunan 4 araca ceza uygulandı.

Okul servislerinde rehber bulunması istenirken öğrencilerin emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA
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