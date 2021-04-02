Söke'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söke'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Söke'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Z.B idaresindeki 09 S 5862 dorse plakalı tır, Söke-Milas kara yolunda bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.

Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Söke'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 09:21:46. #1.14#
title