Söke'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Z.B idaresindeki 09 S 5862 dorse plakalı tır, Söke-Milas kara yolunda bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez