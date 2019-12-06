Söke'de sağlık personeline saldırı kınandı

06.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:00

Türk Sağlık Sen Aydın Şubesi üyeleri, iki gün önce Söke Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli 2 sağlık personelinin darbedilmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Şube Başkanı Ahmet Bozkurt yaptığı açıklamada, can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet üreten sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasının kabul edilebilir bir olay olmadığını söyledi.

Şiddeti uygulayanları şiddetle kınadıklarını belirten Bozkurt, "İlimizde bıçaklı yaralanmalar başta olmak üzere defalarca çeşitli darplara, sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldık. Ne yazık ki uyarılarımız yetkililer tarafından dikkate alınmadı, kınama ve taziye mesajları ile geçiştirildi. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, sağlık kurumlarında ortalığı birbirine katanlara bu işin sonunun tutuklu yargılanmak olduğunun idrakine varmaları sağlanmalıdır." dedi.

Kaynak: AA