Söke'de sağlık memurları darp edildi

02.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:00

Aydın'ın Söke ilçesindeki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yakınlarının pansumanın yapılmadığını iddia eden grup, iki sağlık memurunu darp etti.

Alınan bilgiye göre, hastanenin acil servis bölümüne gelen kişiler, sağlık memurları Harun Baş ve Yahya Ağca ile tartışmaya başladı. Gruptakiler bunun üzerine söz konusu memurları darp etti. Yaralanan Baş ve Ağca, zanlılardan şikayetçi oldu.

Olayın ardından 5 kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı ve ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü öğrenildi.

İlçe İnsan Hakları Kurulu, olayı kınadı

Öte yandan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında faaliyetini sürdüren İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri, olayla ilgili Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim Mustafa İkizek'e geçmiş olsun dileklerini iletti

Şiddetin her türlüsünün kabul edilemeyeceğini belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu, şunları kaydetti:

"2 Aralık gecesi saat 00.20 sularında hastanemize gelen beş kişi, sağlık çalışanlarımız, acil serviste bir başka arkadaşa dikiş atarken, kendi hastalarının pansumanlarının yapılması talebiyle şiddetli bir baskı uygulamışlar. Arkadaşlarımız hasta mahremiyetinin korunması ve sıradaki acil hastanın işleminin tamamlanmasının ardından kendi pansumanlarının yapılabileceğini ifade etmelerine rağmen, şahıslar olayı sözlü şiddetten, fiili şiddete dönüştürmüşler. Kurulumuz bu olayı üzüntü ile karşılamış ve kınama kararı almıştır. Ümit ediyorum ki bugünden sonra kurulumuzun toplantısında böyle bir karar almak zorunda kalmayız."

Kaynak: AA