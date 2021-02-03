Söke'de sağanak, iki katlı evin istinat duvarının yıkılmasına neden oldu

AYDIN'ın Söke ilçesinde, son günlerdeki aşırı sağanak, iki katlı evin istinat duvarının yıkılmasına neden oldu.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, son günlerdeki aşırı sağanak, iki katlı evin istinat duvarının yıkılmasına neden oldu.

Söke'de, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Yenidoğan Mahallesi 6 Sokak'taki Rahcan Dülger'e ait iki katlı bir evin istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Yıkılan istinat duvarının enkazı yola döküldü. Şans eseri yoldan geçen olmaması, olası yaralanma ve can kaybını önledi. İstinat duvarının devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Söke Belediyesi ekipleri, yıkılan istinat duvarının bulunduğu bölgede inceleme yapıp, gerekli önlemleri aldı.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN