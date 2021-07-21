Söke'de protokol üyeleri bayramlaştı
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Söke'de protokol üyeleri bayramlaştı

Söke'de protokol üyeleri bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Söke Zeytin Dalı parkında gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Kaymakam Soner Zeybek ve Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli ilçe protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki yıl bir araya gelemediklerini hatırlatan Kaymakam Zeybek, "Gerek ilçemizde gerek ülkemizde takip ettiğimiz konu vaka sayıları ve aşı sayılarıydı. Aşılamada ilçemizde çok iyi durumdayız, vaka sayımızda da küçük çaplı bir artış olmasına rağmen iyi durumdayız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığımızda vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Her ne kadar aşılarımızı olsak da bu 3 kurala harfiyen uymanız gerekiyor. Bundan sonraki bayramlarda inşallah korona belasını yendiğimiz güzel bayramlar olur. Hepinizin kurban bayramını kutluyorum." dedi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Aziz Çiçek, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çavğlar Çelikez, CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, STK ve esnaf oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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