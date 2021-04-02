Söke'de pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'ın Söke ilçesinde pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sezgin Püslü yönetimindeki 09 SP 221 plakalı motosiklet, Cuma Çiftçi'nin kullandığı 35 DJN 15 plakalı pikapla Çeltikçi Mahallesi Futbol Sokak'ta çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez