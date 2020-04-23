Söke'de park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Aydın'nın Söke ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
23.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:22
Aydın'nın Söke ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi Gar Kavşağı'nda E.B. yönetimindeki 09 JR 451 plakalı motosiklet, park halindeki 09 AAU 420 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobilde hasar meydana geldi.
E.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA